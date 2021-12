Dans notre podcast Minute Papillon !, on va parler d’amour, de petits cœurs et de baisers. Car ne croyez pas que cette fin d’année 2021 n’est que lassitude et morosité. Il y a du soleil dans les cœurs, et c’est Pierre Cloix, journaliste à 20 Minutes, qui vous le raconte aujourd’hui. Notre collègue a récemment lancé un appel à témoignage, en lien avec les comédies à « l’eau de rose » diffusées à cette période de l’année. Le sujet était : « Vous avez fait une rencontre digne d’une comédie romantique de fin d’année ? Racontez-nous ».

Comment un jeu en ligne a ouvert la voie à Cupidon ?

Ecoutez dans ce podcast Pierre Cloix évoquer vos histoires qui dépassent la fiction. Des histoires attendrissantes, suprenantes aussi. D’un amour de lycée inavoué à l’utilité du chat de jeux en lignes, c’est promis, même si vous ne croyez pas à l’amour, vous allez fondre à l’écoute de ces récits…

