Dans notre podcast Minute Papillon !, on évoque aujourd’hui les émotions dans notre rendez-vous « La Bulle », qui parle de nous, de soi. Etre « hyperémotif », qu'est-ce que cela veut dire ? Comment reconnaître une personne hyperémotive ?

On échange sur l’hyperémotivité et l’hypersensibilité avec Mariette Strub-Delain, psychologue du travail, coach. Elle a publié plusieurs ouvrages, dont le récent Quand nos émotions déraillent, aux éditions Eyrolles (16,90 euros). Un livre sur des émotions, parfois gênantes, constitutives de notre existence. « Elles sont ce que nous en faisons », résume Mariette Strub-Delain.

Reconnaître l’hyperémotivité

Qu’est-ce que l’hyperémotivité, et comment la reconnaître ? Pourquoi mieux vaut composer avec son hyperémotivité, et non la combattre ? Quels conseils pour vivre au mieux son hyperémotivité au sein de la famille, au travail ou à l’école ? Ce sont les questions de cet entretien. Toutes les réponses sont à écouter dans le lecteur audio ci-dessus.

Minute Papillon ! est un podcast original de 20 Minutes. Vous pouvez l’écouter gratuitement sur toutes les applications et plateformes d’écoute en ligne, comme Apple podcast, Spotify ou Podcast addict par exemple. N’hésitez pas à vous abonner pour faire grandir notre communauté, nous laisser des commentaires et des petites étoiles sur Apple podcast. Pour nous écrire, notre courriel : audio@20minutes.fr