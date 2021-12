Dans notre podcast Minute Papillon !, on va parler aujourd’hui du loup. Après une politique d’extermination systématique sur le territoire métropolitain, les loups sont revenus dans les campagnes depuis le début des années 1990. Ils seraient actuellement 600 sur le territoire métropolitain. Craint depuis des siècles, haï pour la mort qu’il a semé parmi les troupeaux et parfois parmi les hommes, le loup est protégé par des grands textes, comme la Convention de Berne sur la vie sauvage de 1979, un arrêté ministériel du 22 juillet 1993. Emblème de la faune sauvage, comme l’ours, le loup provoque des divisions apparemment insolubles entre ses défenseurs et ses pourfendeurs, bergers, éleveurs ou chasseurs…

Le loup va-t-il s’installer sur tout le territoire métropolitain ?

Quelle place pour le loup aujourd’hui en France, alors qu’il se déplace, se disperse, s’installe sur de nouveaux territoires ? Quelle adaptation, quelle réaction face au loup, aujourd’hui et demain ? On en parle avec Farid Benhammou, professeur de géographie en classes préparatoires et chercheur associé au laboratoire Ruralités de l’Université de Poitiers. Il est spécialiste des conflits autour de la conservation de l’ours et du loup.

Combien de loups seraient-ils sur le territoire ? Pourquoi les retrouvent-on dans les Yvelines ou la Loire-Atlantique ? Faut-il s’attendre à ce que le loup s’installe durablement sur l’ensemble du territoire métropolitain ? La France a-t-elle trouvé une stratégie d’équilibre entre la protection du loup, et la cohabitation avec le monde agricole ? Comment se préparer, s’adapter et réagir face à l’arrivée du loup dans de nouveaux territoires ? Ce sont quelques-unes des questions de cet entretien à écouter ci-dessus.

Minute Papillon ! est un podcast original de 20 Minutes. Vous pouvez l’écouter gratuitement sur toutes les applications et plateformes d’écoute en ligne, comme Apple podcast, Spotify ou Podcast addict par exemple. N’hésitez pas à vous abonner pour faire grandir notre communauté, nous laisser des commentaires et des petites étoiles sur Apple podcast. Pour nous écrire, notre courriel : audio@20minutes.fr