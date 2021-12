Dans « Minute Papillon ! », on retrouve notre rendez-vous du vendredi « Tout Sexplique », où l’on échange sur la sexualité et la santé. Si vous avez des questions sur ces thèmes, on les transmet à des professionnels et des grands témoins pour qu’ils y répondent. Comment faire ? Vous nous laissez un message vocal sur notre répondeur, en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Dans cet épisode, Anissa Boumediene, journaliste à 20 Minutes, évoque une question qu’elle a posée à la communauté des lectrices et lecteurs de notre média : les rapports sexuels pendant les règles sont-ils toujours un tabou ? Elle a suscité de nombreuses réactions.

Dans cet échange, notre journaliste explique que le sujet divise, entre quête de liberté du corps et de la sexualité, douleurs organiques ou obstacle moral. Il y a celles pour qui il n’y a aucun problème. Et celles pour qui c’est impossible, un tabou absolu.

Quelle perception du sang des femmes ?

Ainsi, pour de nombreuses femmes, la question d’avoir des rapports sexuels pendant leurs règles est un non-sujet. C’est pour elles une semaine sans sexe, notamment en raison des douleurs associées aux menstruations. Il y a parfois une forme de honte à éprouver du désir durant cette période, qui pousse certaines à réprimer leurs envies. Ou un dégoût exprimé par leur partenaire à l’idée d’être « confronté » au sang des règles. Mais au sein d’autres couples, les règles ne constituent pas un frein au plaisir charnel consenti. Toutes les explications de notre journaliste sont à écouter dans cet épisode.

