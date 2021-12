Dans notre podcast Minute Papillon !, on retrouve notre rendez-vous « La Bulle », qui parle de nous, de soi. Dans cet épisode, on évoque les loyautés et les trahisons. De celles que l’on subit, de celles que l’on fait vivre aux autres, et de celles que l’on s’inflige, à soi-même. Considérées comme l’un des plus grands drames de la vie, les trahisons peuvent-elles être bénéfiques à notre santé mentale ? Et si, face à des situations de vie complexes, trahir pouvait-il nous apporter un bien-être psychique ?

Pourquoi trahir fait-il partie de la vie ?

C’est la thèse de Nicole Prieur, philosophe et psychanalyste, directrice du conseil scientifique du Centre d’études cliniques des communications familiales. Dans son récent ouvrage Les trahisons nécessaires, s’autoriser à être soi aux éditions Robert Laffont (21 euros), elle propose de déconstruire les obligations culturelles de loyauté pour mieux se définir et se construire soi-même. Elle développe le concept d’une trahison éthique, et invite à reconsidérer la figure du traître.

Dans cet échange, à écouter dans le lecteur audio ci-dessus, Nicole Prieur estime que la trahison est un élément de base des relations interpersonnelles. « On ne peut pas ne pas trahir. Dans toute relation, faite d’attente mutuelle et de loyauté à l’autre, nul ne peut répondre à toutes les attentes portées par l’autre. »

Est-il possible de trahir de manière responsable, éthique ?

A propos des trahisons subies, drame de nombreuses relations, la philosophe souligne que « ce sont des événements destructeurs, quelquefois même traumatisants, qui nous bouleversent dans nos repères, dans nos relations. C’est une perte de confiance. Mais, ce que l’on ne voit pas toujours, c’est qu’il y a une vie possible après une trahison, quelquefois même des occasions de renaissance ». L’intégralité de cet entretien est à écouter ci-dessus.

