Dans « Minute Papillon ! », on retrouve notre rendez-vous du vendredi « Tout Sexplique », où l'on échange sur la sexualité et la santé.

Une auditrice de 17 ans, J., nous a envoyé cette question : « comment sait-on si on a un orgasme ? ». Pour lui répondre aujourd’hui, Alain Héril, sexologue, psychanalyste, et auteur de plusieurs ouvrages sur la sexualité. Alain Héril est intervenu dans un précédent épisode, en mars 2021, à propos de l'«orgasme thérapeutique».

Quelles manifestations de l’orgasme ?

Dans cet épisode, Alain Héril revient sur la difficulté de définir précisément de l’orgasme. Il évoque aussi différentes manifestations de cet état de tension sexuelle suivi de bien-être, avant de rappeler que l’orgasme ne représente pas l’aboutissement de la sexualité. Toutes ses réponses sont à écouter dans le lecteur audio ci-dessus.

