Dans notre podcast « Minute Papillon! », on retrouve notre rendez-vous sur la sexualité et la société « Tout Sexplique ». Aujourd'hui, on parle de désir sexuel et de comment le stimuler si l'on en ressent le besoin. Notre invité est Sébatien Landry psycho-sexologue, auteur, notamment, de Le désir sexuel, le stimuler, le retrouver, alimenter la flamme ( éditions In press).

Quelle est la différence entre la libido et le désir sexuel? Comment évolue ce désir sexuel au cours de la vie ? Quels sont les facteurs qui influent sur ce désir ? Quels conseils pour stimuler ce désir, si l'on en ressent le besoin ? Ce sont des questions de cet entretien à écouter gratuitement dans le lecteur ci-dessus.

Dans cet échange, le psycho-sexologue rappelle tout d'abord que « la libido est purement hormonale », quand « le désir sexuel est psychologique ». Ce désir sexuel évolue au cours de la vie, suivant notre état psychologique. « Pour que le désir sexuel s'exprime, il faut que psychologiquement, on soit bien (...) le cerveau classe ses priorités, et parfois il ne reste plus beaucoup de place pour le désir sexuel », quand on est absorbé, par exemple, par le travail, les écrans ou le sport, submergé par la fatigue ou le stress, ou encore frappé par la maladie ou la tristesse.

Sébastien Landry revient sur la crise liée au Covid-19 qui pèse sur la santé mentale et le bien-être sexuel des Françaises et des Français, avant de détailler des conseils pour stimuler ce désir.

Notre messagerie vocale

Vous avez des questions de santé, de sexualité ? On les transmet à des professionnels et des grands témoins pour qu’ils y répondent. Comment faire ? Vous nous laissez un message vocal sur notre répondeur, en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Minute Papillon ! est un podcast original de 20 Minutes. Vous pouvez l’écouter sur toutes les applications et plateformes d’écoute en ligne, comme Apple podcast, Spotify, Deezer ou Podcast addict par exemple. N’hésitez pas à vous abonner, vous retrouverez ainsi notre millier d’épisodes, et nos nouvelles diffusions. Vous pouvez nous évaluer, avec des petites étoiles, sur Apple podcast, et nous envoyer des commentaires. Pour nous écrire, notre courriel : audio@20minutes.fr