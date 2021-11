Dans notre podcast Minute Papillon !, on part en reportage dans le Béarn, suivre Clément Osé pour notre rendez-vous « En tête à Terre ». En 2017, le Parisien âgé de 27 ans, diplômé de Sciences po, décide de rejoindre une ferme éco-construite et décroissante baptisée « ferme Légère », face aux Pyrénées. Son but ? Réduire son empreinte carbone, devenir le plus autonome possible, et réussir à se tailler une vie sur mesure dans la nature, loin de la société de consommation.

Quels choix pour limiter l’usage des énergies fossiles ?

Sur cette ferme de dix hectares, Clément et ses colocs cultivent les champs et s’occupent d’une vingtaine d’animaux. Ils continuent de construire la ferme avec des matériaux de récupération. Sur ce mode de vie radical, alternatif et collectif, Clément Osé a écrit le récit autobiographique De la neige pour Suzanne (Editions Tana). Notre journaliste Emilie Petit est allée rencontrer le jeune homme. Son reportage est à écouter dans le podcast ci-dessus.

