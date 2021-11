Dans ce nouvel épisode de « Tout Sexplique », le podcast qui interroge la sexualité et la société, nous échangeons à propos du tabac et du sexe. Une clope, des pirouettes et au lit ? Le tabac influe sur votre vie sexuelle, bien que vous ne vous en rendiez toujours pas compte, surtout si l’on est ado. Nombre de troubles, dont le dysfonctionnement érectile (« bander mou ») ou des sécheresses vaginales peuvent survenir à cause de la cigarette. Sans compter d’autres risques, à plus long terme.

Libido en berne et trouble de l’érection

Dans cet épisode intervient le médecin Loïc Josseran, professeur de médecine à l’université de Versailles Saint-Quentin et à l’hôpital Raymond-Poincarré à Garches, et président de l’Alliance contre le tabac (ACT). Il explique les troubles sexuels et les risques à fumer, même ces « quelques » cigarettes qui vous paraissent innocentes. Il rappelle par ailleurs que le tabac, plus qu’un problème de santé, est un problème de société au sens large, car le marketing des industries réussit toujours à rendre désirable la cigarette.

Mais est-ce désirable de renifler le cendrier froid sur la peau et les cheveux de votre partenaire quand on veut s’envoyer en l’air ? Cracher avant le petit bisou du matin ? Et pourquoi les clopes peuvent-elles empêcher la réalisation de votre désir d’enfant ? Toutes les explications du médecin Loïc Josseran dans ce podcast, à écouter ci-dessous et retrouver sur toutes les plateformes d’écoute en ligne.

