Dans notre podcast Minute Papillon !, on s’interroge pour notre rendez-vous « La Bulle ». Le Usain Bolt de demain courra-t-il le 100 mètres en trois secondes ? Et la Marie Wattel d’après-demain nagera-t-elle avec un exosquelette imitant le dauphin ? Les sportifs de haut niveau, happés par la performance et la compétition, exercent leurs corps, encore et encore, pour être le support des leurs performances. Mais, jusqu’où ? Avec quelles technologiques dites d’augmentation ? Au risque d’une « déshumanisation » ? Ce sont des questions posées par le philosophe Jean-Michel Besnier, qui a récemment publié Le sport, trop vite, trop haut, trop fort ? dans la collection Homo Ludens aux éditions Robert Laffont Insep (10 euros).

Le corps performant, jusqu’où ?

Jean-Michel Besnier est philosophe spécialiste des sciences cognitives et des technologies dites d’augmentation. « Bioconservateur réactionnaire », comme il se qualifie, il porte un regard critique sur les transformations technologiques de nos sociétés. Si les technologies aident l’humain, notamment les personnes porteuses de handicap, où mettons-nous le curseur ? Jusqu’où mènent nos désirs de performance et de perfection du corps ? La tentation est grande de remplacer nos corps « imparfaits » par des hommes-machines, ou des alias dans les projets de métaverse…

Dans cet épisode, Jean-Michel Besnier revient sur le sport de haut niveau et l’avidité de performances, avant de questionner notre rapport aux technologies d’augmentation et au transhumanisme. Il appelle à « une éthique de la vulnérabilité » humaine, avec nos différences, nos sensibilités, nos forces et nos fragilités, qui font de nous des humains.

