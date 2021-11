Dans notre podcast Minute Papillon !, on échange avec Giselda Gargano, la lauréate de la deuxième édition du prix « 20 Minutes » du roman sur le thème du « monde d’après ». Elle a été récompensée pour son livre L’Ultime frontière, choisi parmi 350 manuscrits par un jury présidé par Maxime Chattam. L’ouvrage arrive en librairie ce 25 novembre chez notre partenaire, les Editions Nouveaux Auteurs…

Quel « monde d’après » dépeint dans cet ouvrage ?

On ne dira pas tout de ce roman qui évoque quarante ans d’aide humanitaire sur le ton de l’engagement et du désenchantement. L’Ultime frontière est un roman sur le monde d’après la Deuxième guerre mondiale, l’espoir d’un monde de paix et de justice, mais qui ne cesse de retomber dans le chaos. Aux côtés de personnels d’une association humanitaire, un jour héros, un jour salauds, on part sur le terrain de la guerre au Vietnam, en Bosnie ou en République du Congo.

En quoi ce roman est-il tiré de votre expérience d’une dizaine d’années au sein d’une ONG humanitaire ? De quelles frontières géographiques et intérieures parlez-vous dans ce roman ? Le « monde d’après », est-ce un lieu tragique ? Dans l’état de crise multiple déclenché par la crise sanitaire, quel « monde d’après » vit-on aujourd’hui ? Ce sont des questions de cet entretien, à écouter gratuitement ci-dessus.

