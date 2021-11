Dans ce nouvel épisode de « Tout Sexplique », le podcast de 20 Minutes sur la sexualité et la société, on évoque aujourd’hui l’asexualité et l’aromantisme avec Aline Laurent-Mayard, asexuelle, journaliste spécialisée, qui a notamment écrit le podcast « Free from Desire ». Un programme, créé par Paradiso Media, dans lequel la trentenaire raconte la découverte de son asexualité, son parcours d’acception et sa libération des normes sur le couple et les relations sexuelles.

« Le sexe, c’est la vie ! Eh bien non »

Qu’est-ce que l’asexualité et l’aromantisme ? Est-ce difficile de réaliser son asexualité dans une société qui ne parle que de « ça » ? Parmi les rares enquêtes sur les personnes asexuelles, un sondage de 2017, aux Etats-Unis, relayé par l’ association pour la visibilité asexuelle, révèle que 4 % des 18-34 ans se disent asexuels, contre 1 % ou moins pour les plus de 35 ans. Comment interpréter ce chiffre ? Quelles violences à l’encontre des personnes asexuelles, ou auto-infligées ? En quoi l’acceptation de son asexualité a-t-elle libéré Aline Laurent-Mayard ? Quels sont les modèles et personnages de fiction qui évoquent l’asexualité ? Ce sont quelques-unes des questions de cet épisode avec Aline Laurent-Mayard, à écouter gratuitement ci-dessus.

Notre messagerie vocale

Vous avez une question de santé, de sexualité ? On vous transmet vos questions à des professionnels et grands témoins pour qu’ils y répondent. Comment faire ? Vous nous laissez un message vocal sur notre répondeur, en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Minute Papillon ! est un podcast original de 20 Minutes. Vous pouvez l’écouter sur toutes les applications et plateformes d’écoute en ligne, comme Apple podcast, Spotify, Deezer ou Podcast addict par exemple. N’hésitez pas à vous abonner, vous retrouverez ainsi notre millier d’épisodes, et nos nouvelles diffusions. Vous pouvez nous évaluer, avec des petites étoiles, sur Apple podcast, et nous envoyer des commentaires. Pour nous écrire, notre courriel : audio@20minutes.fr