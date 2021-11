Dans notre podcast Minute Papillon !, on retrouve notre rendez-vous « La Bulle », pour parler de soi et de notre rapport aux autres. Dans cet épisode, on évoque les conflits, que nous vivons tous, tous les jours, avec nos proches, nos collègues au travail ou à l’école, nos voisins, ou encore un inconnu dans une file d’attente… Comment résoudre ces conflits relationnels, sans se laisser marcher sur les pieds, ni hurler, ou en venir aux mains ?

Communication et émotions

Comment identifier les causes et les mécanismes des conflits pour réussir à les désamorcer ? Quelles formulations privilégier face à celle ou celui que vous avez envie d’écrabouiller ? Comment résoudre une situation conflictuelle, avec un collègue ou votre voisin ? On parle de conflit et de communication non-violente avec Christophe Carré, médiateur, auteur de plusieurs ouvrages sur les questions relationnelles et la manipulation. Il vient de publier Résoudre les conflits sans violence, aux éditions Eyrolles (12 euros). Un ouvrage d’exercices pour garder ses moyens ou son calme dans les conflits, et utiliser des mécanismes de communication pour les résoudre de manière non-violente.

