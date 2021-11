Dans notre podcast Minute Papillon !, parlons de politique, de communication électorale et de élection présidentielle. Vous l’aurez remarqué, la précampagne officielle pour les élections 2022 est lancée avec les grandes idées et les petites phrases, les arguments et les prises de bec, les abandons et les ralliements. Il reste quelques mois aux candidates et aux candidats déclarés (ou non) se faire entendre des Français et des Françaises, les bousculer, les séduire, les motiver à voter.

Mathilde Cousin, journaliste à la rubrique «Fake Off», le service de vérifications des faits à 20 Minutes qui s’intéresse tout particulièrement aux réseaux sociaux, s’est penché sur les propos complotistes pendant ces campagnes électorales. Evoquer des choses « cachées », des groupes « de l’ombre », affirmer sa résistante à un « ordre du mal », fonctionne-t-il ou non pour gagner des voix ? Notre journaliste a fait appel à deux chercheurs travaillant sur les liens entre complotisme et politique, Sylvain Delouvée, maître de conférences en psychologie sociale à l’université Rennes 2, et Julien Giry, maître de conférences en Science politique à l’université de Rennes 1.

Quels arguments utilisés en France ?

Dans cet épisode, à écouter en intégralité ci-dessus, Mathilde Cousin​ tente de répondre à ces questions : Pourquoi les effets des discours complotistes sont-ils « paradoxaux » niveau efficacité ? Après les élections de Donald Trump aux Etats-Unis, et de Jair Bolsonaro au Brésil, que remarque-t-on en France ? Quels camps politiques usent le plus de discours complotistes ou conspirationnistes ? De quelle manière, en visant quels groupes de personnes ? Comment ont été interprétés les échecs du candidat François Fillon (LR) à la présidentielle de 2017 et le presque candidat Dominique Strauss-Kahn (PS) en 2011 ?

L’intégralité de cet échange est à retrouver dans cet épisode audio. Minute Papillon ! est un podcast original de 20 Minutes. Vous pouvez l’écouter sur toutes les applications et plateformes d’écoute en ligne, comme Apple podcast, Spotify, Deezer ou Podcast addict. N’hésitez pas à vous abonner, vous retrouverez ainsi notre millier d’épisodes, et nos nouvelles diffusions. Vous pouvez nous évaluer, avec des petites étoiles, sur Apple podcast, et nous envoyer des commentaires. Pour nous écrire, notre courriel : audio@20minutes.fr