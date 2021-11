Dans ce nouvel épisode de « Tout Sexplique », le podcast sur la sexualité et la société, on transmet vos questions à des professionnels de santé pour qu’ils y répondent. Comment faire ? Vous nous laissez un message vocal sur notre répondeur, en cliquant sur le bouton « Ma question orale ».

Dans cet épisode, on évoque les sécrétions vaginales avec Camille Tallet, sage-femme, ostéopathe, présidente de l’association Périnée Bien-Aimé. Elle vient de publier, avec la journaliste Elise Thiébaut, le guide Au bonheur des vulves, un manuel pour découvrir et prendre soin du sexe féminin, édité chez Leduc (17 euros). Que sont les sécrétions vaginales et quel aspect ont-elles ? A quoi servent-elles ? Pourquoi changent-elles au cours des cycles, et au cours de la vie ? Quels sont les signes d’une infection ? Comment interpréter les éventuelles odeurs ?

