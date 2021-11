Dans notre podcast Minute Papillon !, on vous fait découvrir régulièrement les coulisses de la rédaction de 20 Minutes, le travail des journalistes sur l’information, leurs difficultés aussi. Dans ce nouvel épisode, on revient, trois ans après, sur le drame de la rue d’Aubagne survenu à Marseille.

Le lundi 5 novembre 2018, à 9h05, deux immeubles s’écroulent aux 63 et 65 de cette rue, au cœur du quartier populaire de Noailles. Ils emportent avec eux huit habitants. Ce drame survenu dans l’hypercentre de Marseille révèle au grand jour la crise des logements insalubres dans la deuxième ville de France, dirigée pendant vingt-cinq ans par le maire (LR) Jean-Claude Gaudin. La crise est pourtant connue. En 2015, un rapport gouvernemental dénombrait 40.000 taudis à Marseille, soit 100.000 personnes concernées sur 860.000 habitants.

Accélérer les rénovations dans le centre de Marseille

Dans cet épisode, Mathilde Ceilles et Adrien Max, journalistes à la rédaction marseillaise de 20 Minutes, reviennent sur le drame et la colère des Marseillais face à l’ampleur de la crise. Depuis, environ 1.400 personnes ont été actuellement délogées et de grands plans ont été annoncés par le chef de l’Etat en septembre 2021 pour accélérer les rénovations dans le centre de Marseille.

