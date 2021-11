Dans notre podcast Minute Papillon !, Laure Beaudonnet, journaliste spécialisée dans les évolutions et innovations technologiques à 20 Minutes, revient la machine « à fermer des gueules ». La Marine américaine a effectivement créé un appareil capable d'empêcher les gens de parler, a rapporté, en septembre, le site américain Popular Mechanics. Ce système d’appel et de perturbation acoustiques portables (Ahad) a été développé par des ingénieurs du centre de recherche et de développement « Naval Surface Warfare ». Le brevet, rapporte le magazine scientifique New Scientist, a été délivré en 2019. Mais il n’a été révélé que cette année.

La machine « à fermer des gueules » s’inspire un peu d’un jeu enfantin, qui consiste à répéter les mots prononcés par une personne, en décalé. « Si vous imposez à un locuteur d’entendre son propre discours en décalé, vous l’envoyez dans le mur », constate Xavier Lurton, chercheur retraité de l’Ifremer, et consultant en acoustique sous-marine. « Personne ou presque n’est capable à la fois d’énoncer quelque chose, d’entendre ce quelque chose en temps réel, et de l’entendre décalé avec un petit retard », souligne-t-il. La personne qui entend son discours avec un temps de retard, perturbée par ces sons, finira par se taire.

Comment ça marche ? L’idée est d’utiliser un microphone vers une personne, à distance, pour capter sa voix, effectuer un retard du signal de cette dernière et de le lui renvoyer avec des haut-parleurs. Ce sont des haut-parleurs un peu particuliers : ils peuvent permettre d’obtenir une directivité, c’est-à-dire une capacité très importante des émetteurs à exercer leur fonction dans différentes directions.

A quoi pourrait servir cette machine ?

Cette machine pourrait être pratique pour débusquer des personnes qui se font passer pour malentendantes, avance l’ancien chercheur. Simuler une surdité pour éviter un service militaire ou prétendre à une allocation pour invalidité deviendrait ainsi extrêmement compliqué. Deux limites ont cependant été relevées par le consultant. Tout d’abord, aussi directifs soient les haut-parleurs, le son ne peut être entièrement « piégé », relève Xavier Lurton. Il y aura toujours des imperfections. Puis, pour des faisceaux sonores très directifs, il vous faudra de très grandes antennes. Une machine énorme pour réduire au silence d’éventuels contestataires manquerait alors de discrétion ! « On imagine mal une voiture de police se pointant à un meeting où l’on veut faire taire l’orateur, reprend Xavier Lurton. Il doit y avoir d’autres moyens plus simples de faire taire quelqu’un… ».

Enfin, cette technologie ne peut fonctionner que sur quelques dizaines de mètres. Elle serait donc inutile lors des opérations militaires et très compliquée à utiliser lors des opérations de maintien de l’ordre. Reste que l’idée d'une machine « à fermer des gueules » fait rêver à l’approche des repas de fin d’année en famille alors que le tonton relou peut rapidement gâcher le dîner de Noël…

