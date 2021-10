Dans notre podcast Minute Papillon !, on s’intéresse à la COP26, la conférence internationale sur le climat organisée chaque année par les Nations unies. Elle s’ouvre ce dimanche à Glasgow, en Ecosse, et ce, jusqu’au 12 novembre. Quinze jours de réunions diplomatiques non-stop sur le changement climatique​, pour quoi faire, avec qui, et comment ?

Grand-messe diplomatique aux défis immenses

Plus de cinq ans après la COP21, qui avait abouti à l’accord de Paris sur le climat, cette grande conférence devrait être un nouveau point de départ pour les Etats, qui doivent théoriquement rehausser leurs ambitions climatiques. Ils doivent aussi finaliser le manuel d’application de l’accord de Paris. Et réussir à mobiliser 100 milliards de dollars par an, que les pays du Nord s’étaient engagés à verser aux pays du Sud à partir de 2020. Entre les annonces et les actions, quels sont les défis de cette COP26 ? Quelles en sont déjà les limites ? Quels pays « jouent » le jeu, et quels autres non ?

Pour répondre à ces questions, Fabrice Pouliquen, journaliste spécialisé dans les sujets environnement à 20 Minutes, qui va suivre cette grand-messe diplomatique pour notre média.

Retrouvez ce podcast sur notre site et sur toutes les plateformes d’écoute en ligne, dont Apple podcast, Spotify et Deezer. N’hésitez pas à vous abonner à notre podcast sur une plateforme en ligne, vous retrouverez nos 985 épisodes déjà diffusés, et nos futurs programmes. Vous pouvez nous évaluer avec des petites étoiles sur Apple podcast, et nous envoyer des commentaires. Retrouvez tous les articles du journaliste Fabrice Pouliquen sur la COP26. Pour nous écrire : audio@20minutes.fr