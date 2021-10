Dans ce nouvel épisode de « Tout Sexplique », le podcast sur la sexualité et la société, on transmet vos questions de santé et de sexualité aux professionnels pour qu’ils y répondent. Comment faire ? Vous nous laissez un message vocal sur notre répondeur, en cliquant sur le bouton «Ma question orale».

Dans ce podcast, Olivia nous a posé une question à propos du préservatif et des actes sexuels oraux. « Est-ce que le préservatif est nocif pour un acte buccal ? », nous demande cette auditrice. Marc Galiano, médecin chirurgien urologue et andrologue, auteur de Mon sexe et moi aux éditions Marabout, répond dans cet épisode, à écouter dans le lecteur audio ci-dessus.

Quels éventuels désagréments avec le préservatif ?

Le médecin assure que le préservatif n’est pas nocif. L'allergie mortelle au latex est extrêmement rare, et les grandes marques de préservatifs produisent des préservatifs sans latex pour ceux qui en souffrent. Cependant, sans être allergique au latex, il peut exister des désagréments liés aux préservatifs et aux lubrifiants. Marc Galiano souligne qu’il est bon de regarder la composition des lubrifiants, pour éviter les composés issus du pétrole, et préférer ceux à base d’eau ou de silicone. Autre désagrément: les muqueuses peuvent s'irriter à cause d'échauffements durant l’acte sexuel.

Le préservatif est un outil simple pour éviter les maladies sexuellement transmissibles et contrôler les naissances. Encore faut-il choisir avec soin le préservatif avec réservoir. Pour savoir s’il faut opter pour du M ou du XL, mesurez la circonférence et la taille de la verge avec un centimètre, avant de lire les mesures des fabricants. Enfin, rappelle Marc Galiano, regardez les dates de péremption des préservatifs. Trop vieux, ils peuvent se déchirer et entraîner des risques, pour vous et vos partenaires.

