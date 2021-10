Dans notre nouvel épisode du podcast Minute Papillon !, on retrouve notre rendez-vous « La Bulle », et on s’intéresse à la vie après un AVC, à la veille de la journée mondiale d’information sur l’accident vasculaire cérébral, le 29 octobre.

Un samedi matin, le 17 novembre 2018, la vie de Margot Turcat bascule. La professeure d’arts plastiques de 33 ans, mère d’un jeune enfant, est victime d’un accident vasculaire cérébral. Elle fait partie des 140.000 personnes par an qui subissent un AVC, soit un toutes les quatre minutes, selon l’Inserm, l’organisme public dédié à la recherche biologique, médicale et sur la santé des populations. Urgence médicale absolue, l’AVC constitue la première cause de mortalité chez les femmes. Et cette maladie ne touche pas que les personnes âgées : 10 % ont moins de 45 ans.

Comment reconnaître que l’on fait un AVC ?

L’AVC de Margot Turcat est causé par une malformation cardiaque congénitale courante, un foramen ovale perméable. Ce « FOP » est un petit trou dans le cœur qui a laissé passer un caillot vers le cerveau. Environ 25 % de la population mondiale vit avec un FOP, le plus souvent de manière asymptomatique. Dans le cas de Margot Turcat, l’AVC survient et elle ne réalise pas immédiatement la gravité de ses symptômes, tout comme les secours. Elle subit alors des dommages au cerveau.

Quatre mois après l’AVC, Margot Turcat a repris ses crayons et commencé à raconter, en dessins, l’accident, la longue rééducation, les séquelles, le quotidien transformé. Elle raconte sur un compte Instagram, et publie aujourd’hui Mon petit AVC aux éditions Larousse (16,95 euros). Dans cette bande dessinée, Margot Turcat raconte l’AVC, la vie d’après, les troubles qui la frappent, comme ses difficultés d’élocution ou encore ses douleurs neuropathiques. Elle lève aussi le voile sur les tabous, la violence du regard de la société sur le handicap et fait la chasse aux idées reçues.

Quel regard des autres après l’AVC ?

Comment peut-on être frappé par un AVC à 30 ans ? Quels sont les symptômes de l’accident cérébral ? Quelles sont les séquelles de Margot Turcat ? Comment vit-on avec son handicap ? Quelle place des proches ? Ce sont des questions de cet échange à écouter gratuitement dans le lecteur audio ci-dessus.

Minute Papillon ! est un podcast original de 20 Minutes. Vous pouvez le retrouver et vous abonner gratuitement sur toutes les plateformes d’écoute en ligne, dont Apple podcast, Deezer, Spotify. En vous abonnant gratuitement, vous retrouverez nos 980 épisodes, et serez alerté des nouvelles diffusions. Vous pouvez aussi retrouver nos épisodes à la rubrique « Podcasts » du site 20minutes.fr. Pour nous envoyer des commentaires, des critiques et des idées : audio@20minutes.fr