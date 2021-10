Dans notre podcast Minute Papillon !, on vous fait découvrir régulièrement les coulisses de la rédaction de 20 Minutes, le travail des journalistes sur l’information, leurs difficultés aussi. Dans cet épisode, partons au procès des attentats du 13 novembre 2015, au stade de France, sur des terrasses à Paris et au Bataclan. Ces attaques ont fait 131 victimes. A 20 Minutes, les journalistes Caroline Politi et Hélène Sergent, du service « Police-Justice », sont chargées de rendre compte de ce procès inédit. Elles réalisent plusieurs fois par semaine des articles et des vidéos sur ce procès hors-norme.

Un nombre gigantesque de témoignages racontant l’indicible

Alors que le procès a commencé le 8 septembre, pour une durée de neuf mois, le mois d’octobre a été consacré à l’audition des parties civiles. Environ 350 personnes, sur 1.900 parties civiles, ont choisi de déposer à la barre. Cela représente cinq semaines d’audition de rescapés, victimes directes et indirectes des attaques, proches et primo intervenants, comme des gendarmes et des policiers. Chaque jour, une quinzaine de personnes vient témoigner devant la cour d’assises spécialement composée.

Un flot hors-norme de témoignages racontant la douleur, l’indicible, l’absence, le chagrin, parfois la joie ou la colère. Comment retranscrire ces auditions, et comment les raconter ? Comment choisir un témoignage plutôt qu’un autre ? Doit-on utiliser le vocabulaire parfois hyper-violent des victimes ? Quel risque de ne raconter que les victimes « qui s’en sortent » ? A quelle place se situent les journalistes dans ce procès ?

Ce sont quelques-unes des questions abordées dans cet épisode