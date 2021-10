Dans notre nouvel épisode du podcast Minute Papillon !, Vincent Julé, journaliste au service Culture de 20 Minutes, évoque les séries de super-héros les plus enthousiasmantes de l’année 2021-2022. Attendez-vous à voir des héros et des héroïnes se balancer dans le vide, distribuer des patates et surtout, sauver le monde !

Un risque d’éparpillement ?

Après les séries WandaVision, de l’univers Marvel, The Mandalorian, de l’univers Star Wars sur Disney+, tout comme Loki, quels sont les projets les plus attendus cette année ? Pourquoi doit-on s’attendre à de plus en plus de séries de super-héros sur les petits écrans ? Quel est le risque d’éparpillement, voire d’overdose de ces histoires, réparties au cinéma, dans les comics, les séries et les jeux vidéo ? Ce sont des questions de cet échange avec Vincent Julé, à écouter ci-dessus…

