Dans notre podcast Minute Papillon !, on découvre les coulisses de 20 Minutes, notamment un moment très particulier de la journée des journalistes : la conférence de rédaction. C’est durant cette réunion que sont choisies et annoncées les informations qui vont être publiées sur 20minutes.fr, dans 20 Minutes version print, mais aussi traitées en vidéo ou postées sur les réseaux sociaux.

Quel rythme de l’information ?

Qui participe à cette réunion ? Que dit et que décide le rédacteur en chef du jour ? Que font les chefs de service ? Pourquoi les informations ne sont-elles pas les mêmes sur le site Internet et sur le journal ? Comment et pourquoi programme-t-on des articles à différentes heures de la journée ? Qui décide des « pushs », ces notifications que vous recevez sur votre smartphone ou votre tablette ? Comment s’organise le travail d’information entre les journalistes installés en régions, et ceux situés à Paris ?

Ce sont quelques-unes des questions abordées dans cet épisode que vous retrouvez sur notre site et sur toutes les plateformes d’écoute en ligne, dont Apple podcast, Spotify et Deezer. N’hésitez pas à vous abonner à notre podcast sur une plateforme en ligne, vous retrouverez ainsi facilement nos 980 épisodes déjà diffusés, et nos futurs programmes. Pour nous écrire : audio@20minutes.fr