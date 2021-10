Petit bisou ou french kiss ? Dans ce nouvel épisode de « Tout Sexplique », le podcast qui interroge la sexualité et la société, nous échangeons à propos des baisers romantiques et « sauvages » avec le sociologue Jean-Claude Kaufmann. Spécialiste du couple, cet auteur de nombreux ouvrages sur les petits faits de la vie quotidienne publie Ce qu’embrasser veut dire aux éditions Payot (19 euros). Il y trace une histoire du baiser, qui fut longtemps une pratique politique et religieuse qu’amoureuse.

Elan du cœur et du corps

Pourquoi le baiser représente-t-il un « contrechant romantique » ? Quand on s’aime, pourquoi la rencontre de deux bouches, et le partage de plusieurs dizaines de millions de bactéries, devient-il un élan des cœurs de deux êtres, créant des ondes de plaisir et de désir ? Pourquoi, alors que l’on croyait le baiser perdu à cause de la crise sanitaire du Covid-19, existe-t-il « une résistance, comme une révolte, où les baisers, d’abord interdits, risqués, occupent à nouveau une place de choix » ? Pourquoi les « baisers sauvages » représentés dans les films sont-ils « ambigus » depuis le mouvement #MeToo ? Toutes les réponses du sociologue Jean-Claude Kaufmann sont à écouter dans ce podcast. Il y rappelle notamment notre besoin, presque désespéré, des caresses et des baisers dans notre société.

