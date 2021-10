Est-ce que je suis une bonne personne, une chic fille, ou un mec bien, ou quelqu’un de mauvais, de « toxique » ? Une personne narcissique, machiavélique, manipulatrice, pourquoi pas psychopathe. Quelqu’un qui voit que l’enfer, ce ne sont que les autres, jamais soi, sans empathie ni remord…

Se reconnaître « toxique »

Si vous vous posez la question et que vous lisez l’anglais, vous trouverez sur le site Reddit le forum « Am I the Asshole ? » («Suis-je un trou du cul ? ». Si vous pensez que vous pourriez être « toxique », que vous voulez des réponses et des conseils pour changer, lisez Le jour où j’ai réalisé que la personne toxique, c’était moi, de Christine Berrou, publié chez First Editions (15,95 euros). Christine Berrou est autrice, humoriste, comédienne, chroniqueuse et c’est l’invitée de ce podcast.

Dans cet ouvrage, Christine Berrou conseille de « ne pas devenir votre propre toxicité ». « Cela veut dire que souvent, on a tendance à s’identifier à ses traits de caractère, en s’identifiant à sa déprime, à son spleen, en se disant que l’on est cynique, critique, on va se moquer… Mais ce n’est pas vous. Vous, vous pouvez changer à tout moment. Le cerveau est assez puissant pour faire cela ».

Se libérer de ces penchants « toxiques »

Christine Berrou conseille aussi « d’éviter d’arroser la graine du chaos », à savoir éviter de surenchérir dans les conflits, vouloir, à tout prix, avoir raison ou le dernier mot. « Ne pas arroser la graine du chaos, c’est aussi savoir faire le tri autour de soi, c’est-à-dire s’entourer de belles personnes. Moi, j’ai fait un ménage assez radical autour de moi, en mode « Marie Kondo émotionnel ». Maintenant, quand quelqu’un me fait me sentir mal quelques minutes, je n’en veux plus. Enfin, je veux dire, c’est violent, mais la vie est assez courte en fait. Dites-vous bien que si quelqu’un vous fait vous sentir mal quelques minutes, il recommencera. C’est qu’il y a un truc qui ne va pas. Soit vous lui accordez une nouvelle chance, et il se refait. Mais à un moment donné, il ne faut pas ajouter du chaos dans sa vie ».

Minute Papillon ! est un podcast original de 20 Minutes, disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast (Apple podcast, Spotify, Deezer etc.) et sur 20minutes.fr. Plus de 975 épisodes ont été diffusés, quel est votre avis sur les sujets abordés ? Pour nous écrire : dans les commentaires sur Apple podcast, et à audio@20minutes.fr