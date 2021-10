Dans notre podcast Minute Papillon !, les journalistes Fabien Binacchi et Elise Martin, correspondants de 20 Minutes à Nice, racontent les coulisses de leur travail sur la tempête Alex, début octobre 2020, qui a frappé l’arrière-pays niçois de manière inouïe.

Représentez-vous de hautes vallées de conifères, des routes sinueuses, des maisons de pierres, solides, à deux pas de l’Italie. C’est l’automne. Le 2 octobre 2020, la dépression atlantique nommée Alex frappe ce territoire. Elle va causer un épisode méditerranéen avec des pluies diluviennes. Dans les vallées de la Roya et de la Vésubie, les cours d’eau deviennent des flots mortels, les sols sont tordus, déplacés, détruits. Des rochers de plusieurs tonnes sont emportés. Des hectares de sapins finissent dans la rivière devenue fleuve en cru. Des centaines de maisons sont balayées. De nombreux moyens et des centaines de personnes vont être mobilisées, se lancer dans les recherches. Le 5 octobre, Fabien Binacchi se rend sur place. Et l’on sait très vite qu’il y aura plus que des dégâts matériels.

Trouver sa place, chercher et transmettre l’information

Comment travaille-t-on à ce moment ? Comment parler avec des personnes qui viennent de tout perdre ? Puis comment raconter une catastrophe, des informations qui s’égrènent sur des semaines et des semaines ? Depuis la catastrophe, Elise Martin est repartie plusieurs fois dans les vallées pour rendre compte de l’après… Des chantiers qui s’organisent, des décisions de justice et des dossiers d' indemnisation qui s'éternisent, le risque de nouveaux dégâts, aussi, car les terrains sont fragilisés.

