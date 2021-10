Dans cet épisode de notre rendez-vous « Tout Sexplique », qui s’intéresse à la sexualité et la société, on évoque le consentement féminin aux actes sexuels, et en quoi il révèle une histoire des femmes. L’invitée est Maëlle Bernard, autrice d’Histoire du consentement féminin aux éditions Arkhê (18,50 euros).

Quelle reconnaissance de la violence sexuelle par la justice ?

De la Grèce antique à la guerre de Cent Ans jusqu’à la criminalisation du viol au XIXe-XXe siècles, l’ouvrage retrace une histoire des femmes, dont la sexualité a représenté, pendant des centaines d’années, l’unité de mesure définissant leur valeur. Depuis le mouvement de libération de la parole des femmes sur les violences sexistes et sexuelles dans le sillage de #MeToo, peut-on dire que « cela va mieux » ? Pourquoi le XVIIIe siècle représente une rupture majeure dans l’histoire des femmes ? Ce sont quelques-unes des questions de cet entretien avec Maëlle Bernard.

Rappelons enfin que chaque année, environ 90.000 femmes sont violées en France, ce qui représente approximativement un viol toutes les sept minutes. Et 10 % des femmes déclarant être violées portent plainte. Tout l’entretien avec Maëlle Bernard est à écouter ci-dessus et sur toutes les plateformes d’écoute en ligne.

Notre messagerie vocale

Vous avez une question de sexualité et de santé ? Laissez-nous un message vocal ! C’est simple et gratuit : vous cliquez sur le bouton « Ma question » ci-dessous :

Vous pouvez aussi nous contacter à l’adresse : audio@20minutes.fr

Minute Papillon ! et Tout Sexplique sont des podcasts originaux de 20 Minutes. Vous pouvez les écouter gratuitement sur toutes les applications et plateformes d’écoute, comme Apple podcast, Spotify, Deezer, Podcast addict, et sur 20minutes.fr, à la rubrique « Podcasts »…