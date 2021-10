Dans notre nouvel épisode du podcast Minute Papillon !, Vincent Julé, journaliste au service Culture de 20 Minutes, évoque les films de super-héros les plus enthousiasmants de l’année 2021-2022. Batman, Flash, Les Eternels… Ça va se balancer dans le vide, distribuer des patates et surtout, sauver le monde. Après Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux début septembre, le prochain film à casser des murs, la tête à l’envers, est Venom : Let There Be Carnage, le 20 octobre en salle.

« Batman » très attendu avec l’acteur Robert Pattinson

Est-ce que Batman, de l’écurie DC, représente le projet le plus intéressant de l’année ? Marvel écrase-t-il la concurrence ? Pourquoi les multivers, ces versions différentes de notre planète et notre univers, et qui permettent de renouveler les personnages, débarquent-ils au cinéma ? Pourquoi Michael Keaton va enfiler à nouveau le costume de Batman, 30 ans après les deux films réalisés par Tim Burton ?

Toutes les réponses dans cet épisode… A noter que l’on retrouvera Vincent Julé pour un nouvel épisode sur les super-héros, à guetter dans les séries…

