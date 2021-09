Dans cet épisode de notre rendez-vous « Tout Sexplique », qui s’intéresse à la sexualité et la société, on va parler de seins, de soutiens-gorge, d’injonctions et de liberté individuelle. L’invitée est Gala Avanzi, rédactrice pour la presse écrite, animatrice des comptes Instagram@gala.avz et sorcieretamere, autrice de No Bra, ce que la poitrine dit de moi ( éditions Flammarion 17,90 euros).

Cet ouvrage évoque le contrôle et la sexualisation du corps des femmes, les injonctions sur la poitrine féminine, et lance un appel à la liberté individuelle. Gala Avanzi raconte avoir abandonné le soutien-gorge il y a plusieurs années, et qu’elle s’en porte très bien. Ce livre fait écho à plusieurs autres sur les seins des femmes, dont le récent Seins, en quête d’une libération ( éditions Anamosa) de la philosophe Camille Froidevaux-Metterie, que 20 Minutes a reçu.

Rappelons enfin que, selon un sondage Ifop de juin 2020, 7 % des femmes ne portent jamais ou presque jamais de soutien-gorge, contre 3 % avant la crise sanitaire. Cet entretien avec Gala Avanzi est à écouter ci-dessus et sur toutes les plateformes d’écoute en ligne.

