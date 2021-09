Dans notre podcast Minute Papillon !, on retrouve notre rendez-vous « La Bulle » pour cette rentrée. On parle d’école et de méritocratie avec Annabelle Allouch, maîtresse de conférences en sociologie à l’université de Picardie-Jules Verne, chercheuse associée à l’Institut national de l’audiovisuel, autrice de Mérite ( éditions Anamosa), et Mahi Traoré, proviseure d’un lycée parisien, autrice de Je suis noire mais je ne me plains pas, j’aurais pu être une femme ( éditions Robert Laffont).

Deux ouvrages autour de la notion de mérite scolaire. Dans Mérite, la sociologue Annabelle Allouch évoque et questionne cette notion, en laquelle son père, storiste, croyait dur comme fer. L’une des thèses de l’ouvrage est que l’école, le mérite scolaire, les diplômes continuent de structurer nos identités sociales, de structurer l’espace public. Et que ce « discours fictionnel » sur le mérite omet que, statistiquement, le mérite n’est jamais distinct de l’héritage. Ce « mérite », tel que nous l’envisageons, peut enfin fragmenter la société.

Le mérite, un discours, un instrument

Dans Je suis noire mais je ne me plains pas, j’aurais pu être une femme, Mahi Traoré, raconte son parcours, ses ambitions et ses difficultés pour occuper, aujourd’hui, un poste prestigieux au sein de l’Education nationale. Née à Bamako, elle est venue avec sa famille dans les années 1980 à Clichy-La-Garenne, en région parisienne, avant de repartir au Mali. Elle est revenue en France pour ses études à La Sorbonne, et est, aujourd’hui, la première proviseure noire d’origine malienne dans la capitale. Dans ce récit de vie, Mahi Traoré revient aussi sur la succession de « micro-agressions » racistes et sexistes subies et la pression de la société patriarcale. Elle appelle enfin les jeunes d’origine étrangère à prendre toute leur place dans la société française.

Quelle définition du mérite ? Quelle réalité du mérite dans la société française ? Quelle place pour le genre dans la notion de mérite ? Ce sont quelques-unes des questions de cet entretien à retrouver sur votre plateforme d’écoute préférée et ci-dessus.

