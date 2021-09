Dans notre nouvel épisode du podcast Minute Papillon !, on parle de l’application chinoise TikTok, star des vidéos courtes prisées des ados. TikTok a récemment mis en place de nouvelles fonctionnalités afin de renforcer la sécurité de ses plus jeunes utilisateurs. La plateforme suit le mouvement enclenché par d’autres géants du numérique, tels que Google avec Youtube ou Facebook avec Instagram qui mettent à jour régulièrement leurs conditions d’utilisation à l’adresse des mineurs.

Plainte européenne visant TikTok

Pourquoi ces mesures de restriction ? Parce que ces réseaux sociaux sont très critiqués, et attaqués, car ils laissent diffuser sur leurs plateformes des contenus violents, pornographiques, parfois pédopornographiques, et qu’ils sont l’un des instruments privilégiés des cyberharceleurs.

Pour évoquer ces nouvelles mesures et leurs limites, Hakima Bounemoura, journaliste à 20 Minutes, est l’invitée de cet épisode. Toutes ses explications sont à écouter dans le lecteur ci-dessus.

