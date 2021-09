Comment en finir avec les violences gynécologiques et obstétricales

Dans « Tout Sexplique », le rendez-vous sexualité de notre podcast Minute papillon !, on va parler de rapports entre les femmes et le monde médical pour la prise en charge de leur vie sexuelle, de leur éventuelle grossesse et accouchement. Dès la puberté et tout au long de leur vie, les femmes mettent leur corps entre les mains des gynécologues. S’ils peuvent être appréhendés, la grande majorité de ces rendez-vous médicaux se passent bien. Parfois non. Ils sont alors le lieu de réflexions culpabilisantes, infantilisantes, humiliantes, d'actes médicaux intrusifs, non consentis, voire brutaux. Ils peuvent créer ou participer à un accouchement vécu douloureusement par les femmes.

Ecoute, dialogue et respect des femmes

Ces paroles, ces gestes arrivent la plupart du temps sans mauvaise intention, ou incompétence de la part des soignants. Ils font partie de ce que l’on nomme « violences gynécologiques et obstétricales ». Ils reflètent un mauvais vécu des femmes face au monde médical. Un vécu largement partagé, à des degrés très divers. Les violences gynécologiques et obstétricales ne sont pas une fatalité. On peut y mettre fin grâce à la formation et à l’amélioration des conditions de travail du personnel médical, au dialogue entre les soignants et les patientes, à l’information.

On va donc échanger dans cet épisode avec Rachel Lev, illustratrice, autrice de la bande dessinée Mon vagin, mon gynéco et moi, En finir avec les violences gynécologiques et obstétricales, aux éditions Leduc Graphic (18,90 euros). Une œuvre où Rachel Lev revient, avec humour et pédagogie, sur les réalités diverses de ces violences. L’autrice donne aussi des clefs pour que la visite chez le gynécologue se passe au mieux.

