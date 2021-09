Dans notre nouvel épisode du podcast Minute Papillon !, on parle du procès de l’ancien collaborateur de l’Elysée Alexandre Benalla, qui comparaît devant le tribunal judiciaire de Paris depuis le lundi 13 septembre. Le trentenaire est suspecté de 12 délits, dont « violences volontaires en réunion » et « usurpation de la fonction de policier » pour avoir brutalisé un couple lors des manifestations du 1er mai 2018 à Paris. Les images de l’altercation avaient déclenché le premier scandale de la présidence d’Emmanuel Macron. Un scandale qui a duré plusieurs mois, nourri par les révélations de la presse et les auditions de commissions d’enquête parlementaires.

L’ex-collaborateur du président devra également expliquer la photo, prise le 28 avril 2017, sur laquelle il pose avec une jeune femme et deux hommes, une arme à la main. Pour « port sans motif d’une arme de catégorie B », Alexandre Benalla risque sept ans de prison et 100.000 euros d’amende. Dans cet épisode, Thibaut Chevillard nous éclaire sur les enjeux de ce premier procès de l’ère Macron. Le journaliste à la rubrique « police-justice » de 20 Minutes dresse le portrait d’Alexandre Benalla, l’ancien proche du pouvoir, ainsi que sur les zones d’ombre entourant cette affaire jugée à sept mois de l’élection présidentielle française.

Vous pouvez ce procès sur 20minutes.fr et sur le compte Twitter de notre journaliste Thibaut Chevillard.

Minute Papillon ! est un podcast original de 20 Minutes. Vous pouvez le retrouver et vous abonner gratuitement sur toutes les plateformes d’écoute en ligne, dont Apple podcast et Spotify, afin d’être alerté des nouvelles diffusions. Vous pouvez aussi retrouver tous nos épisodes à la rubrique « Podcasts » du site 20minutes.fr. Pour nous envoyer des commentaires, critiques et idées : audio@20minutes.fr