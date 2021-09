Dans ce nouvel épisode de « Tout Sexplique », le rendez-vous sexo de notre podcast Minute papillon !, on évoque la sexualité des Européennes dans le contexte de Covid-19, délétère pour leur bien-être mental en général et leur activité sexuelle en particulier. L’enquête Observatoire européen de la sexualité féminine* réalisée en mars 2021 et publiée ce jour par l’Ifop pour la société Poken Company, s’intéresse notamment à la satisfaction sexuelle.

Selon cette enquête, c’est dans l’Hexagone que l’on compte le plus de femmes insatisfaites de leur vie sexuelle : 35 %, plus qu’en Allemagne (23 %) ou au Royaume-Uni (27 %). L’insatisfaction des Françaises se rapproche du niveau observé dans des pays méditerranéens comme l’Italie (30 %).

Etat de crises multiples

Cette étude, réalisée en mars 2021, juste avant un nouveau confinement, révèle aussi une montée de l’inactivité sexuelle des Européennes : 37 % n’avaient pas eu de rapports sexuels en un mois (contre 32 % en 2016). Et c’est en France (41 %, +10) et au Royaume-Uni (47 %, +4) que l’on comptait le plus de femmes sexuellement inactives.

Dans cet épisode de « Tout Sexplique », François Kraus, directeur de l’expertise « Genre, sexualités et santé sexuelle » à l’Ifop, revient sur cette enquête et les facteurs pouvant expliquer ces chiffres. Il détaille des raisons conjoncturelles (crise sanitaire, confinements), structurelles (santé psychologique et état de crises, travail et stress, temps devant les écrans, etc.) ou encore des éléments culturels (injonction à la performance, normes esthétiques, pratiques sexuelles aliénantes) qui s’avèrent défavorables à l’épanouissement personnel des Françaises.

Tous les chiffres et les facteurs d’explication détaillés par François Kraus, de l’Ifop, sont à écouter gratuitement dans cet épisode ci-dessus.

Notre messagerie vocale

Vous avez une question de sexualité et de santé ? Laissez-nous un message vocal ! C’est simple et gratuit : vous cliquez sur le bouton « Ma question » ci-dessous :

Vous pouvez aussi nous contacter à l’adresse : audio@20minutes.fr

Minute Papillon ! et Tout Sexplique sont des podcasts originaux de 20 Minutes. Vous pouvez les écouter gratuitement sur toutes les applications et plateformes d’écoute en ligne, comme Apple podcast, Spotify, Deezer, Podcast addict, et sur 20minutes.fr, à la rubrique « Podcasts »…

* Enquête réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 5.025 femmes vivant dans les cinq plus grands pays européens (Espagne, Italie, France, Allemagne, Royaume-Uni)