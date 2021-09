Dans notre podcast Minute Papillon !, on retrouve notre rendez-vous « La Bulle » pour cette rentrée de nouveau bouleversée par la crise du Covid-19. En ce début de septembre, certains et certaines d’entre vous se posent peut-être des questions telles que : « Je fais ce métier mais ce n’est pas vraiment moi » ; « Il faut que je trouve ma voie » ; « Deux ans de crise sanitaire, tout est devenu différent, et je suis, aussi, devenu différent » ; « Pour quoi je suis fait dans ma vie professionnelle ? » que l’on soit étudiant, jeune diplômé, en reconversion, en recherche plus ou moins active…

Pour quoi je suis fait, c’est le titre de l’ouvrage coécrit par les thérapeutes et coach Isabelle Constant, Chine Lanzmann et Stéphane Roger aux éditions Vuibert (17,90 euros). Ce guide vise à « redécider son identité professionnelle ». L’invité de cet épisode est Stéphane Roger, thérapeute, coach, superviseur, conférencier et auteur.

« Qu'est-ce que je veux vivre ? »

Au cours de cet entretien, à écouter ci-dessous, Stéphane Roger évoque tout d’abord des questions liées à notre rapport au travail, telles que « qui je veux être, qu’est-ce que je veux vivre avec mon travail ? ». Il répond ensuite aux freins psychologiques, tel que le « syndrome de l’imposteur ». Stéphane Roger revient enfin sur les questions pour activer un changement, alors que l’on se sent bien dans son activité et son environnement.

