Dans notre nouvel épisode du podcast Minute Papillon !, on parle d’alimentation avec Fabrice Pouliquen, journaliste au service « Environnement » de 20 Minutes. En France, les simili-carnés, ces produits à base de protéines végétales qui cherchent à imiter en tout point la viande, arrivent progressivement dans les rayons de la grande distribution. Cette arrivée correspond à l’investissement de start-up sur ce marché aujourd’hui limité.

Notre journaliste s'est intéressé à cette question et a, parallèlement, demandé aux lecteurs et lectrices de 20 Minutes s’il y aurait de la place sur leurs barbecues, cet été, pour ces substituts à la viande. Cette nouvelle offre alimentaire apparaît clivante. Si les végétariens et végans semblent accueillir avec satisfaction ces produits, notamment parce qu’ils permettent de diversifier leur alimentation, beaucoup pointent le prix ou le caractère « ultra-transformé » de cette offre alimentaire.

Toutes les explications sur ce que ce sont ces produits simili-carnés, le bouleversement du marché avec de nouveaux acteurs et les impressions des lecteurs dans cet épisode avec Fabrice Pouliquen. Vous pouvez retrouver gratuitement Minute Papillon ! sur les plateformes d’écoute en ligne, dont Apple podcast et Spotify, et via la rubrique « Podcasts » du site 20minutes.fr