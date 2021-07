Dans le podcast Minute Papillon !, on parle d'une figure incontournable de l’été avec la journaliste Delphine Bancaud: l'animateur du club de vacances. Aziz, le prof de catamaran, Julie, la cheffe de village, Stéphane, le danseur… Autant d’animateurs et d'animatrices qui représentent l’âme des clubs de vacances, du petit-déjeuner jusqu'aux spectacles du soir. Au Club Med, qui a déposé le nom de G.O, ces animateurs doivent incarner les valeurs de «gentillesse, liberté, responsabilité, esprit pionnier, multiculturalité».

La journaliste a sollicité les lecteurs et lectrices de 20 Minutes pour savoir ce qu'ils retenaient de ces professionnels de votre été. Ce mélange de gentillesse et d'efficacité reste gravé dans les souvenirs de nombreux vacanciers. Et parfois, des histoires qui naissent au club continuent en dehors du club, avec un ou une animatrice... C’est ce que nous raconte Delphine Bancaud dans cet épisode.

