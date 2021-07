Dans le podcast Minute Papillon !, on parle de sciences, de vision et d’espoir avec Laure Beaudonnet, journaliste à 20 Minutes, spécialiste du « futur ». Dans cet épisode, Laure Beaudonnet revient sur une recherche révolutionnaire : grâce à une thérapie génique et des stimulations lumineuses, un patient aveugle français a récupéré partiellement la vue.

Cette première est le fruit d’une collaboration internationale, entre l’Institut de la Vision (Sorbonne Université/Inserm/CNRS), l’hôpital d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, l’université de Pittsburgh, l’Institut d’ophtalmologie moléculaire et clinique de Bâle, ainsi que les sociétés Streetlab et GenSight Biologics.

Rôle des récepteurs sensibles à la lumière

Souffrant de rétinopathie pigmentaire au stade terminal, une maladie dégénérative de la rétine, ce Français, aveugle depuis dix ans, a bénéficié d’une thérapie optogénétique, qui consiste à modifier génétiquement des cellules dans l’œil afin qu’elles produisent des protéines sensibles à la lumière. Après sept mois, le patient est capable de situer, compter et toucher des objets. S’il ne voit pas les couleurs, il distingue des contrastes orangés.

