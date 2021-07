Bienvenue dans « Mystères d’ici », la série du podcast L’Eté dans vos oreilles, de 20 Minutes, consacrée aux histoires extraordinaires, récits et légendes… De Niort à Aix-en-Provence en passant par Rennes-le-Château, guides, historiens et conteurs vous narrent les mystères de nos régions. Ces récits convoquent Histoire, identité locale, peurs et désirs…

Pour ce nouvel épisode, nous évoquons les mystères de la forêt domaniale de Moulière, dans la Vienne. Un grand massif forestier où prennent vie plusieurs histoires mystérieuses. Il y a une singulière « tombe à l’enfant » du XVIIIe siècle, devenu lieu de pèlerinage. On parle aussi d’un étalon maléfique, « le cheval Mallet », ou encore d’un village fantôme… Tous les mystères et les légendes de la forêt de Moulière racontés dans cet épisode par Monique Bourneuf, guide conférencière.

