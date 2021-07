Illustration d'un cheval - Canva / 20 Minutes

Bienvenue dans « Mystères d’ici », la série du podcast estival L'Eté dans vos oreilles consacrée aux histoires extraordinaires, récits et légendes… De Niort à Aix-en-Provence en passant par Rennes-le-Château, guides, historiennes et conteurs vous narrent les mystères de nos régions. Ces récits convoquent Histoire, identité locale, peurs et parfois désirs…

Pour ce nouvel épisode, partons dans les Vosges, près de Domremy la Pucelle, village natal de Jeanne d’Arc. Depuis les années 1930, un cheval fantôme y a été entendu par plusieurs dizaines de personnes… Roger Maudhuy, folkloriste et auteur de nouveaux ouvrages sur les histoires locales et les légendes, qui s’y est rendu, raconte dans cet épisode.

