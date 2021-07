Dans ce nouvel épisode de « Tout Sexplique », le rendez-vous sexo de notre podcast Minute papillon !, on évoque l’intelligence intime, avec la question de la communication au sein du couple. Que l’on soit adolescent, jeune adulte ou plus âgé, pas toujours simple de parler à son, sa partenaire. De dire que l’on apprécie ceci, que l’on est gêné par ça, que l’on aimerait bien ça aussi, mais pas du tout cette autre chose. La communication intime est essentielle, car personne n’est télépathe !

Pour répondre à ces questions sur la communication intime ? Margot Fried-Filliozat, sexothérapeute, écrivaine et conférencière. Elle a publié, avec Isabelle Filliozat, Sexpérience, les réponses aux questions des ados, illustré par Audrey Malfione (éditions Robert Laffont, 2019, 18 euros).

« Mettre l’attention sur l’autre »

Dans cet épisode, la sexothérapeute invite les auditrices et les auditeurs « à mettre l’attention sur l’autre » pour communiquer plus aisément. « Plus on se concentre sur son stress, plus on est stressé, et moins on va réussir à dire ce que l’on a besoin de dire à l’autre », relève-t-elle.

« Mettre son attention sur l’autre est beaucoup plus efficace. Comment il, ou elle, se sent ? Que cela lui fera-t-il quand je vais lui dire ça ? Comment est-ce que je pourrais le dire pour que ça le rende lumineux, heureux, que cela lui donne un sourire ? Même les choses difficiles, on peut les dire d’une manière qui nous rapproche (…) », ajoute Margot Fried-Filliozat. Toutes ses réponses sont à écouter dans l’entretien ci-dessus.

