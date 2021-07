Bienvenue dans la troisième saison de « Mystères d’ici », la série sonore de 20 Minutes du podcast L'été dans vos oreilles consacrée aux histoires extraordinaires, récits et légendes. De Rennes-le-Château à Aix-en-Provence en passant par Gauchin-Le-Gal, guides, autrices, conteurs vous narrent les mystères de nos régions. Ces récits convoquent tantôt Histoire, identité locale, peurs, voire désirs…

Pour ce troisième épisode de cette nouvelle saison, on rejoint Poitiers, dans la Vienne, pour évoquer la Grand’Goule, le monstre sanguinaire devenu emblème de la ville. La légende prend place au VIe siècle. Dans les caves labyrinthiques de la ville, Radegonde, Reine des Francs et fondatrice du monastère Sainte-Croix, va combattre le monstre. Une lutte entre le bien et le mal qui se terminera heureusement pour celle qui deviendra sainte. La légende devient l’une des plus populaires de la ville, devenant source de festivités. La Grand’Goule est aujourd’hui le monstre emblématique de la ville.

Le bien contre le mal

Une légende et une histoire populaire racontées dans cet épisode par Monique Bourneuf, guide conférencière, qui relève l’importance de cette figure monstrueuse, à l’instar de la Tarasque à Tarascon ou le dragon occis par Saint Marcel à Paris.

«Mystères d’ici » est une série du podcast L’été dans vos oreilles. Vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes d’écoute en ligne (Apple podcast, Spotify, Deezer…) et sur 20minutes.fr à la rubrique « Podcasts ». Vous pouvez vous abonner gratuitement pour recevoir gratuitement une notification des nouveaux épisodes.