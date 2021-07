Dans « La Bulle », le rendez-vous du jeudi de notre podcast Minute Papillon !, on évoque l’échec. Car il n’y a pas plus universel et humain que l’échec. Vécu par chacun, chacune d’entre nous, durant notre vie. Certains échecs sont cependant plus visibles que d’autres. Comme la frappe de Kylian Mbappé, stoppée par le gardien suisse au terme d’une séance de tirs au but interminable, lundi soir. Fin des ambitions de l’équipe de France de football à l’Euro face aux Helvètes. Stupéfaction. Les Bleus, champions du monde, vont devoir se relever de cet échec inattendu. On parle d’échec et de s’en relever dans cet épisode avec Ariane Calvo, psychologue et autrice. L’échec survient dans notre vie, la déception est immense, quelle leçon en tirer ? Comment s’en relever ? La peur d’échouer peut-elle entraîner de nouveaux échecs ?

« Une étape dans l’apprentissage »

« Les personnes qui se relèvent particulièrement facilement des échecs, savent à l’avance qu’il y a une leçon dans l’échec. Et l’échec est vécu de façon beaucoup plus doux, fluide. Parce que cela n’est pas un coup d’arrêt de toute la vie, même si on le considère comme un coup d’arrêt énorme, voire le dramatiser », remarque Ariane Calvo dans cet échange.

Pour la psychologue, « se dire par exemple : «j’ai échoué à l’Euro en tant qu’équipe de France, je suis l’équipe la plus nulle de tous les temps»… C’est non seulement faux, mais en plus, inutilement pas aidant, parce que ça ne va pas nous aider à remporter le suivant. C’est en plus inutilement maltraitant de soi. On est déjà en train de digérer quelque chose de pas facile. On ne va pas en rajouter une couche en tirant des conclusions fausses et pas nécessaires. Donc, on prend l’échec pour ce qu’il est, une étape dans l’apprentissage ».

Assimiler, dédramatiser

Crédit sons : Bisquit Soul Nordgroove Fugue Icons8.com, Foot : les Français « déçus » après la défaite des Bleus, 29 juin 2021 – AFPTV – AFP