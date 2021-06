Dans ce nouvel épisode de « Tout Sexplique », le podcast qui interroge la sexualité et la société, nous échangeons à propos de la masturbation féminine avec Lucile Bellan, journaliste spécialisée dans les sujets de l’intimité, podcasteuse, et autrice, avec l’illustratrice Petite Bohème, de Masturbation aux éditions Leduc (17,90 euros). Cet ouvrage illustré sur « la masturbation féminine et féministe » propose 40 suggestions de masturbation, seule ou à deux, pour mieux connaître son corps et vivre sa sexualité avec respect, plaisir, curiosité et complicité.

Les femmes taisent toujours se masturber

En travaillant cet épisode, je me posais cette question : la masturbation féminine est-elle toujours taboue ? De nombreuses études ont été publiées sur ce sujet. Parmi elles, un sondage de l’Ifop de 2017 sur le plaisir féminin. Il révèle que 75 % des femmes et 95 % des hommes interrogés confient s’être masturbés au moins une fois dans leur vie. Cette pratique tend, d’ailleurs, à se banaliser depuis une trentaine d’années.

Si les femmes se masturbent presque tout autant que les hommes, pourquoi taisent-elles plus ces gestes intimes ? Toujours selon l’étude de l’Ifop, près d’une femme sur deux (45 %) des femmes en couple n’en a jamais parlé à son ou sa partenaire. Les 18-25 ans semblent avoir une parole plus libre, car ce sont eux qui en parlent le plus au sein du couple. Pourquoi ce silence ? Quelles sont les raisons sociales, culturelles qui empêchent des femmes d’échanger ?

« Un livre sur la masturbation aujourd’hui [n’est pas tabou], alors qu’on voit le mouvement féministe s’approprier toutes les questions de sexualité, d’intimité. Ce n’était pas le cas il y a dix ans, ou beaucoup moins le cas. (…) Par contre, que les gens parlent de leur masturbation et se posent des questions sur leur propre pratique, on n’y est pas encore totalement. C’est-à-dire que sur la théorie, on a de plus en plus de contenu. Mais quand cela se rapproche de soi, en fait, c’est beaucoup moins évident », relève l’autrice dans cet épisode.

Sexualité assumée et respectueuse

Pour écouter toutes les réponses de Lucile Bellan, c’est dans le lecteur audio ci-dessus.

Vous avez une question de sexualité et de santé ? Laissez-nous un message vocal ! C’est simple et gratuit : vous cliquez sur le bouton « Ma question » ci-dessous :

Vous pouvez aussi nous contacter à l’adresse : audio@20minutes.fr

Minute Papillon ! et Tout Sexplique sont des podcasts originaux de 20 Minutes. Vous pouvez les écouter gratuitement sur toutes les applications et plateformes d’écoute en ligne, comme Apple podcast, Spotify, Deezer, Podcast addict, et sur 20minutes.fr, à la rubrique « Podcasts »…