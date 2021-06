Un traitement médiatique qui manque encore de rigueur. L’Association des journalistes LGBTI (AJL) et Madmoizelle consacrent trois heures de live sur Twitch ce mercredi à la représentation des personnes trans dans l’espace médiatique dans le cadre du deuxième numéro de OUT : L’émission.

« Par ignorance, par manque de rigueur, par sensationnalisme voire par malveillance, le traitement médiatique qui leur est réservé reste souvent irrespectueux, parfois indigne, et ce malgré les alertes fréquentes des personnes concernées et des associations », est-il expliqué dans le communiqué de l’AJL diffusé aux médias ce mercredi.

L’émission sera diffusée à partir de 20 heures. Le plateau composé de plusieurs expertes et experts trans sera animé par Rachel Garrat-Valcarcel, coprésidente de l’association et journaliste chez 20 Minutes. Depuis 2017 et la création des OUT d’Or, l’AJL met en lumière les traitements médiatiques des questions LGBTI.