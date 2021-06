Dans le podcast Minute Papillon !, on parle de salaires avec Nicolas Raffin, journaliste au service « Economie » de 20 Minutes. On a déjà évoqué ce thème dans de précédents épisodes de Minute Papillon !, notamment de la différence des rémunérations entre les femmes et les hommes, à travail égal. Mais pas de combien les Français et les Françaises gagnent en moyenne: 1000, 1500, 2000, 2500 euros ? A moins de travailler au service paie de votre organisation, ou d’épier la feuille de paie de votre voisin de bureau, difficile de savoir combien gagnent vraiment vos collègues, ou celles et ceux qui font le même travail que vous, mais dans une autre structure.

Quel salaire net, avant prélèvement à la source, et avant la crise ?

Pour se repérer, deux études de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) ont été publiées ces dernières semaines. L’une concerne les salaires dans le privé, et l’autre dans la fonction publique d’Etat, c’est-à-dire hors hôpitaux ni collectivités territoriales.

Dans cet épisode, Nicolas Raffin revient sur la moyenne des salaires net, avant prélèvement à la source. Le journaliste détaille aussi le salaire médian dans le privé comme dans le public, et les subtilités de ces chiffres d’avant la crise du Covid-19…

