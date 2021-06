Après avoir évoqué dans les derniers rendez-vous « Tout Sexplique » le sexe bucco-génital, le cunnilingus , la fellation, un auditeur nous a contactés avec cette question : « Quels sont les risques de contamination au virus responsable du sida VIH, ou aux autres infections sexuellement transmissibles (IST) en pratiquant le sexe bucco-génital ? »

Dans cet échange répond Macha Loniewski, de Sis-association, ex-Sida Info service, écoutante et chargée de mission dans cette organisation qui fait de l’aide à distance, par téléphone, mail et chat. Une trentaine de bactéries, virus et autres parasites se transmettent sexuellement, notamment lors de relations bucco-génitales, comme le cunnilingus, la fellation ou l’anulingus. Parmi ces infections, l’herpès, la syphilis, la chlamydia, les gonorrhées, le VIH, les papillomavirus humains. Ces derniers sont connus pour augmenter chez les femmes les risques de cancer du col de l’utérus. Ils concernent aussi les hommes, dont la santé et la vie sexuelle peuvent être affectées…

Connaître les risques, se protéger

Pour vous protéger, un réflexe : le préservatif, masculin et féminin. Et consultez un médecin généraliste, un gynécologue ou un andrologue si vous constatez des démangeaisons, des brûlures à la miction, des rougeurs ou des boutons sur le sexe. Pour en savoir plus sur les signes révélant une probable IST, retrouvez dans « Tout Sexplique » les épisodes réalisés avec le docteur Michel Lenois ou l’andrologue et urologue Marc Galliano.

