Dans « La Bulle », notre rendez-vous bien-être de notre podcast Minute Papillon !, on évoque la peur des soignants au plus fort de la pandémie Covid-19, au printemps 2020. Caroline Estremo est infirmière en disponibilité de l’hôpital de Toulouse et vient de publier Salle de pause ( éditions First, 14,95 euros). Dans son livre, l’infirmière-humoriste revient sur sa double vocation, sur son passage progressif de l’hôpital à la scène depuis 2017. Caroline Estremo revient également sur son retour à l’hôpital, « au front », au printemps 2020, lors de la première vague de Covid-19.

Comment et pourquoi réenfile-t-on la blouse, quand on ne sait rien, ou si peu, d’une maladie qui emporte plusieurs centaines de personnes par jour ? Comment garder le sourire, soigner et rassurer les patients, quand on a peur pour soi et ses proches ? Quelle est la place du rire dans les moments de crise ? C'est autant de questions auxquelles répond, avec humour, Caroline Estremo.

« Le visage tranquille, lors qu’à l’intérieur on se dit "putain, putain"… »

« Quand on est effrayé parce qu’on ne sait pas comment fonctionne ce virus et que le patient est encore plus effrayé que vous, qu’il vous voit arriver en tenue de cosmonaute, qu’est-ce que l’on fait ? Le masque [d’un visage tranquille]. Alors qu’à l’intérieur, on se dit "putain, putain"… », raconte la trentenaire. Caroline Estremo raconte les frayeurs et les rires du quotidien, lorsqu’une personne contaminée lui éternue sur le bras dénudé ou son perfectionnement de la technique du « forage nasal » pour réaliser des tests nasopharyngés…

L'infirmière-humoriste revient aussi sur la vie à l'extérieur de l'hôpital, sur la peur de contaminer ses proches, sur les réactions du public [un concert d'applaudissements et de klaxons des policiers devant l'hôpital]…