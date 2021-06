PODCAST Ce vendredi dans le rendez-vous sexo de « Minute papillon ! », Catherine Blanc, psychanalyste et sexologue, parle cunnilingus

Dans ce nouvel épisode de « Tout Sexplique », le podcast qui interroge la sexualité et la société, nous échangeons à propos du cunnilingus avec Catherine Blanc. La psychanalyste et sexologue a publié La sexualité décomplexée (Flammarion, 2015). Dans son ouvrage, l’autrice questionne : « Toutes les femmes aiment-elles le cunnilingus ? ». Cet acte sexuel est-il si « simple » à donner comme recevoir ?

Comme à propos de la fellation, sur laquelle nous échangions dans le dernier épisode de « Tout Sexplique », il n’y a, dans ce domaine, ni règle ni généralité. On apprécie ou non cet acte sexuel, le donner comme le recevoir.

Invitation au lâcher-prise

Dans ce podcast, la sexologue revient sur la difficulté, chez certaines personnes qui reçoivent ce baiser génital, de lâcher-prise. La raison ? Toutes « ne vivent pas leur sexe avec la même tranquillité ». La vulve, les lèvres, le clitoris, l’entrée du vagin peuvent inspirer des réactions très diverses, de l’amour, de l’admiration chez certains, mais aussi du dégoût pour d’autres. Laisser baiser, et baiser cette partie du corps n’a rien d’anecdotique, car cet acte sexuel implique de « s’exposer, oser laisser son sexe à la vue et à l’observation de l’autre ». « Pour aimer le cunnilingus, il faut avoir confiance en l’autre pour gagner confiance en soi, et confiance en soi, pour autoriser la confiance en l’autre », rappelle Catherine Blanc dans cet épisode, à écouter ci-dessus.