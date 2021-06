C’est jeudi, jour de « La Bulle » de notre podcast « Minute Papillon ! », un rendez-vous qui parle de nous, de soi, de ce qui va bien et parfois moins bien. Après plus d’un an de crise sanitaire, sociale et économique liée au Covid-19, des millions de salariés ont fait l’expérience du télétravail, parmi lesquels de nombreux hypersensibles. Ces personnes se caractérisent, notamment, par une sensorialité exacerbée et par des émotions vives. Selon la psychologue américaine Elaine N. Aron, 20 % de la population mondiale pourrait être caractérisée par une « hypersensibilité ».

Alors que le 9 juin a signé le retour du présentiel dans les entreprises, cet épisode pose la question du retour en présentiel des hypersensibles. Comment peuvent-elles anticiper cette rentrée ? Que peuvent mettre en place les responsables des ressources humaines pour faciliter ce retour ? Quel serait le bénéfice d’un télétravail en partie ?

Gestion de l’environnement et des interactions sociales

Pour répondre à ces questions, Fanny Marais, qui a récemment publié Hypersensible ( éditions Vuibert 14,90 euros). La coache et formatrice dans l’accompagnement de personnes hypersensibles rappelle la diversité des profils : « Il y a aussi des personnes hypersensibles qui sont ravies de pouvoir retrouver ces moments de partage, de travail créatif et collaboratif [avec ce retour au bureau]. C’est donc au cas par cas, chaque personne hautement sensible doit réfléchir à ses propres besoins. »

Gestion du bruit et des stimulations

Fanny Marais propose de réfléchir aux sources de nuisances ou d’épuisements liés au retour sur site. « Est-ce que c’est lié aux bruits, entraînant une difficulté à se concentrer ? (…) Est-ce les surstimulations, avec les interactions qui vont reprendre ? ». La coach propose ainsi aux personnes hypersensibles de « prévoir des pauses des personnes ressources », mais aussi de « réorganiser son travail » pour aménager les réunions et les échanges avec les collègues au bureau, et garder le télétravail pour les tâches requérant une forte concentration.

Toutes les explications de Fanny Marais sont à écouter gratuitement dans l’épisode ci-dessus.

